Эмоциональный всплеск обернулся для минчанки уголовным делом

Девушка выбросила из окна бутылку. Итог - разбитая машина. Правоохранители задержали 26-летнюю жительницу столицы. Как выяснилось, девушка отмечала день рождения подруги. В какой-то момент она вышла на балкон, чтобы поговорить по телефону. Однако беседа, по всей видимости, зашла в тупик. Леди не сдержала эмоции и выбросила с окна 8 этажа бутылку, которая упала на автомобиль Renault. Ущерб порядка 550 рублей. Следователи уже возбудили уголовное дело за хулиганство.