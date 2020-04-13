Еще один из банды Морозова будет экстрадирован из России на родину

История банды Морозова снова актуальна.Руководитель "штатными" киллерами будет экстрадирован из России на родину. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на источник в правоохранительных органах края. По информации издания, это Сергей Дербенев по кличке Дербень. Считается, что у Морозова он выполнял функции руководителя службы безопасности и устранения конкурентов.



Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола около 15 лет назад. Список преступлений достаточно широк: от краж и разбоев до похищения людей и умышленных убийств.



Считается, что Сергей Дербенев - последний из оставшихся в живых представителей верхушки группировки. Возможно, он еще раскроет некоторые тайны самой кровавой преступной группировки в истории суверенной Беларуси.



Как сообщают "Вести: Приморье", Дербень прятался в России и даже получил гражданство, правда, паспорт был выдан на другое имя. Известно, что он работал охранником на одном из предприятий Приморского края -об этом оперативники получили информацию по своим каналам.



Напомним, суд над бандой Морозова состоялся в 2006 году. Были осуждены 46 человек - троих главарей приговорили к высшей мере наказания. Среди преступлений - рэкет, пытки, похищения, убийства и многие другие. По некоторым данным, группировка действовала не только на территории Беларуси.



