Это фиаско! Сотрудники охраны минского парка задержали мужчину: он украл строительный инструмент и прятал его в лесополосе

Необычного закладчика задержали сотрудники охраны в минском парке - мужчина украл строительный инструмент и прятал его в лесополосе. Правоохранители заметили подозрительного гражданина. Тот что-то прятал в кустах, заметно занервничал, а увидев сотрудников, сразу же сознался, что ночью с товарищем похитил виброплиту на одном из строительных участков города. Ущерб организации составил более 1 400 рублей. Задержанный 35-летний минчанин был пьян. Ранее он неоднократно судим.