Оружие и боеприпасы коллекционировал житель Барановичского района

Тайный арсенал оружия и боеприпасов хранил у себя 51-летний житель Барановичского района. Почти 1 800 патронов, 3 винтовки, карабин, 5 кг пороха, гранаты и 6 десятков запалов к ним, а также множество составных частей оружия пылились в частном доме. Известно, что мужчина коллекционировал огнестрельное оружие и регулярно выезжал на его поиски. В особых случаях проводил реставрацию. Сейчас арсенал изъят, проводятся баллистические экспертизы.