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Оружие и боеприпасы коллекционировал житель Барановичского района

Тайный арсенал оружия и боеприпасов хранил у себя 51-летний житель Барановичского района. Почти 1 800 патронов, 3 винтовки, карабин, 5 кг пороха, гранаты и 6 десятков запалов к ним, а также множество составных частей оружия пылились в частном доме. Известно, что мужчина коллекционировал огнестрельное оружие и регулярно выезжал на его поиски. В особых случаях проводил реставрацию. Сейчас арсенал изъят, проводятся баллистические экспертизы.

Всего же за 5 дней спецмероприятия "Арсенал" только в Брестской области изъяты пулемет, более 3000 патронов, 1,5 десятка единиц оружия и многое другое. За это время возбуждено 3 уголовных дела.

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