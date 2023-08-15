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Эвакуации электрокаров с зарядных станций, Toyota сбила девочку, за дачу взятки инспекторам ДПС задержан минчанин - обзор дорожных происшествий
Рогачев
ДТП с участием малолетнего велосипедиста произошло в Рогачеве. По сообщению ГАИ, водитель Opel Meriva ехал по ул. Ленина и на перекрестке сбил 14-летнего велосипедиста. Подросток пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу на зеленый, но при этом не спешился. После наезда водитель с места происшествия скрылся. Но сотрудники ГАИ нарушителя установили и задержали. Мальчик с травмами был доставлен в больницу, где после оказания помощи его отпустили домой.
Солигорск
Как под копирку авария случилась в Солигорске. На перекрестке улиц Молодежной и Заслонова водитель Citroen также при повороте сбила малолетнего велосипедиста. Но в этом случае дорогу на зеленый пытался переехать 15-летний подросток. Мальчик также не спешился и тем самым минимизировал шансы водителя среагировать. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами был госпитализирован.
Минск
Еще один ребенок пострадал в Минске. На проспекте Рокоссовского легковушка сбила 6-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть. По предварительной информации, водитель Toyota не заметил ребенка, который резко выбежал из-за припаркованных автомобилей на дорогу. В аварии малышка получила травмы, ее отвезли в больницу.
Жодино
В Жодино водитель Audi сбил скутериста. Авария случилась на 32 километре автодороги Р53. По сообщению ГАИ, 67-летний мужчина на скутере резко выехал со второстепенной дороги на трассу. Другой участник дорожного движения – 60-летний водитель Audi - не успел среагировать и сбил пенсионера. С травмами водителя электросамоката забрала скорая помощь.
Бобруйский р-н
За дачу взятки инспекторам ДПС задержан минчанин. Накануне на автодороге Р31 Бобруйск - Мозырь водитель Audi A8 совершил обгон на перекрестке и был остановлен сотрудниками ГАИ. Нарушителем оказался 37-летний житель столицы. При разбирательстве мужчина попытался дать взятку инспекторам за непривлечение к ответственности. На неоднократные предупреждения милиционеров об уголовной ответственности водитель не реагировал. В итоге мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело за дачу взятки.
В Минске участились случай эвакуации электрокаров с зарядных станций. Все дело в том, что зарядивши свой автомобиль, люди не отключают его и таким образом мешают подключиться другим водителям. По словам специалистов, в таком бесполезном режиме ожидания машины порой находятся по несколько часов. Стоит ли говорить, что такой расклад не устраивает владельцев, которые также приехали зарядиться и не могут подключиться, так как девайс занят. Они сообщают о нарушениях в службу поддержки и ГАИ. Если забывчивого водителя не удается найти, его машину эвакуируют. А это оплата за эвакуатор и штрафстоянку, которая в среднем обходится около 100 рублей. Во избежание неприятных ситуаций владельцев электрокаров просят быть более внимательными и с уважением относиться к другим нуждающимся в зарядке.
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