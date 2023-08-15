Эвакуации электрокаров с зарядных станций, Toyota сбила девочку, за дачу взятки инспекторам ДПС задержан минчанин - обзор дорожных происшествий

Рогачев

ДТП с участием малолетнего велосипедиста произошло в Рогачеве. По сообщению ГАИ, водитель Opel Meriva ехал по ул. Ленина и на перекрестке сбил 14-летнего велосипедиста. Подросток пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу на зеленый, но при этом не спешился. После наезда водитель с места происшествия скрылся. Но сотрудники ГАИ нарушителя установили и задержали. Мальчик с травмами был доставлен в больницу, где после оказания помощи его отпустили домой.

Солигорск

Как под копирку авария случилась в Солигорске. На перекрестке улиц Молодежной и Заслонова водитель Citroen также при повороте сбила малолетнего велосипедиста. Но в этом случае дорогу на зеленый пытался переехать 15-летний подросток. Мальчик также не спешился и тем самым минимизировал шансы водителя среагировать. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами был госпитализирован.

Минск

Еще один ребенок пострадал в Минске. На проспекте Рокоссовского легковушка сбила 6-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть. По предварительной информации, водитель Toyota не заметил ребенка, который резко выбежал из-за припаркованных автомобилей на дорогу. В аварии малышка получила травмы, ее отвезли в больницу.

Жодино

В Жодино водитель Audi сбил скутериста. Авария случилась на 32 километре автодороги Р53. По сообщению ГАИ, 67-летний мужчина на скутере резко выехал со второстепенной дороги на трассу. Другой участник дорожного движения – 60-летний водитель Audi - не успел среагировать и сбил пенсионера. С травмами водителя электросамоката забрала скорая помощь.

Бобруйский р-н

За дачу взятки инспекторам ДПС задержан минчанин. Накануне на автодороге Р31 Бобруйск - Мозырь водитель Audi A8 совершил обгон на перекрестке и был остановлен сотрудниками ГАИ. Нарушителем оказался 37-летний житель столицы. При разбирательстве мужчина попытался дать взятку инспекторам за непривлечение к ответственности. На неоднократные предупреждения милиционеров об уголовной ответственности водитель не реагировал. В итоге мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело за дачу взятки.