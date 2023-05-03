Факты новых преступлений сексуального насилия над детьми в Беларуси озвучила милиция

Несмотря на то, что все происходило под носом у взрослых, о сексуальном насилии стало известно только благодаря привлечению мужчины к ответственности за другое - имущественное преступление. В ходе осмотра его телефона обнаружены следы переписки с потерпевшей, на которые и обратили внимание оперативники. Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней. Парню грозит до 15 лет лишения свободы. Проводятся мероприятия по установлению других потерпевших. Напоминаем родителям о необходимости ответственно относиться к нравственной безопасности своих детей, которые в силу возраста могут не понимать, что в отношении них совершается преступление. Особенно на поведение в интернете, где легче всего встретить педофила.