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Факты новых преступлений сексуального насилия над детьми в Беларуси озвучила милиция
Задержания подозреваемых в сексуальном насилии над детьми происходят по всей стране.
К примеру, в Минске, по данным ГУВД, 19-летний житель столицы совратил 9-летнюю девочку, когда был в гостях у друга в общежитии. Как сказано в сообщении милиции, он пригласил проживавшую там потерпевшую в актовый зал и, воспользовавшись ее малолетним возрастом, совершил сексуальные действия.
Несмотря на то, что все происходило под носом у взрослых, о сексуальном насилии стало известно только благодаря привлечению мужчины к ответственности за другое - имущественное преступление. В ходе осмотра его телефона обнаружены следы переписки с потерпевшей, на которые и обратили внимание оперативники. Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней. Парню грозит до 15 лет лишения свободы. Проводятся мероприятия по установлению других потерпевших. Напоминаем родителям о необходимости ответственно относиться к нравственной безопасности своих детей, которые в силу возраста могут не понимать, что в отношении них совершается преступление. Особенно на поведение в интернете, где легче всего встретить педофила.
В Брестской области пострадала 14-летняя школьница. Она рассказала классному руководителю, что подверглась сексуальному насилию со стороны отца-воспитателя дома семейного типа. Информацию передали правоохранителям и подозреваемого задержали.
Оперативники в сфере нравов задержали 48-летнего подозреваемого. Установлено, что фигурант в нетрезвом виде пробовал поцеловать воспитанницу, а на следующий день лег в кровать, где кроме девочки, ночевали еще двое его приемных детей, и стал трогать ее за интимные места. Классный руководитель незамедлительно проинформировала администрацию школы и сотрудников милиции. Следователями возбуждено уголовное дело за сексуальные действия с заведомо несовершеннолетней. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы. Если Вам стало известно о преступлении, совершенном в отношении ребенка, незамедлительно сообщите об этом в милицию, так Вы поможете избежать новых жертв и наказать виновного.
И в дополнение темы эпизод из Слуцка. Внимательность школьного педагога позволила задержать еще одного извращенца. По данным оперативников отдела нравов, в руки милиции при силовой поддержке ОМОНа попал 35-летний индивидуальный предприниматель, мужчина надругался над семилетней девочкой. Ужас и парадокс всей ситуации в том, что родители разрешили дочке переночевать у друга семьи.
Тревогу забили педагоги, увидев у школьницы новую игрушку. Потерпевшая рассказала психологу о ее происхождении, после чего из школы поступило сообщение в милицию. Следователями возбуждено уголовное дело. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.
Милиция просит родителей: обращайте внимание на резкие изменения в поведении и настроении ребенка. Спрашивайте, откуда новые гаджеты, подарки или деньги. Это важно. О данных фактах нельзя умалчивать - как говорят в МВД, необходимо сформировать в обществе негативное отношение к проявлениям насилия в отношении детей.
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