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Фальшивый милиционер похитил у минчанки настоящие 5000 рублей

Фальшивый милиционер убедил установить приложение на мобильник-со счета исчезло 5000 рублей.

У минчанки телефонные аферисты похитили деньги. Они заверили, будто на ее имя оформляется кредит. Мужчина представился правоохранителем и порекомендовал немедленно установить на смартфон приложение удаленного доступа якобы для защиты персональных данных. Когда девушка загрузила программу и вошла в интернет-банкинг, с ее карт-счета моментально списали деньги.

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