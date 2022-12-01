Фальшивый милиционер похитил у минчанки настоящие 5000 рублей

Фальшивый милиционер убедил установить приложение на мобильник-со счета исчезло 5000 рублей.



У минчанки телефонные аферисты похитили деньги. Они заверили, будто на ее имя оформляется кредит. Мужчина представился правоохранителем и порекомендовал немедленно установить на смартфон приложение удаленного доступа якобы для защиты персональных данных. Когда девушка загрузила программу и вошла в интернет-банкинг, с ее карт-счета моментально списали деньги.