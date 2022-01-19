Фармацевт отпускала товар по подложным рецептам и присваивала деньги

Фармацевт по подложным рецептам отпускала товар и присваивала деньги. Как рассказали в МВД, 35-летняя жительница Слонима использовала служебное положение в преступных целях. Обманув подругу-врача, заполучила у нее 30 рецептурных бланков якобы для больных родственников. В последующем женщина вписывала в документы названия медикаментов и ложные данные покупателей, которые формально получали лекарства бесплатно, а на деле платили их полную стоимость.



Деньги фармацевт присваивала. За три месяца, по данным правоохранителей, ей удалось заработать более 400 рублей. Действиям врача, выдавшего бланки, также будет дана правовая оценка.