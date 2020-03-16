Блокбастера не получилось, но определенный след в истории оставили. Сегодня Фемида вынесла вердикт по делу о крупнейшей нарколаборатории в истории Беларуси. Ее создателям - это трое россиян - назначено 17, 18, а также 19 лет и 1 месяц лишения свободы. Напомним, подпольное производство накрыли оперативники в апреле прошлого года. В планах подельников было изготовить 100 килограммов наркотиков. Есть в этой истории и место лирике.



Фигуранты рассказали, что хотели снять фильм, но финансы не позволяли воплотить мечту. Вот ребята и решили заработать быстро, но нелегально. Все подробности у Елизаветы Лакотко.



Создание киноленты - дело интересное. Если амбиций у сценаристов хватает, то с финансами возникают проблемы. Персонажи этой истории решили заработать на исполнение мечты, правда, способ выбрали незаконный. В даркнете трое россиян связались с человеком по имени Миша. А после переговоров пришли к решению организовать производство психотропов. Только деятельность они развернули не в России, а в Беларуси. Их лаборатория стала самой крупной в истории нашей страны.



Складские помещения для изготовления дурмана фигуранты арендовали в поселках под Минском. Это деревни Малиновка и Хатежино. Известно, что все необходимое оборудование и сырье для производства было привезено из России. Работу подпольной лаборатории пресекли оперативники на стадии изготовления первой крупной партии наркотика.



Кстати, по словам фигурантов, финансовым спонсором наркодеятельности выступал тот самый Миша. Благодаря его материальной поддержке ребята закупали оснащение, оплачивали аренду и получали координаты тайников, где нужно было забрать прекурсоры и реагенты для производства отравы. По заказу инвестора исполнители должны были изготовить 30 килограммов альфа-PVP и 70 килограммов мефедрона. А уже после завершения работы напарники получили бы и вознаграждение - 2 миллиона российских рублей.



Кроме того, у одного из подсудимых есть эпизод с использованием фальшивого документа. Дело касается паспорта. Фотография в нем была обвиняемого, а вот все остальные данные принадлежали другому человеку. В итоге именно этот фигурант получил самый большой срок - 19 лет и 1 месяц лишения свободы. Его подельникам назначили 18 и 17 лет заключения в условиях усиленного режима. У сторон есть время на обжалование приговора. Не кино, но сюжет не уступает.



