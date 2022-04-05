Финансовая милиция пресекла преступную схему скупки и перепродажи металлолома в Минске

Нечестный бизнес принес более одного миллиона рублей дохода. Финансовая милиция совместно с сотрудниками пограничной службы пресекла преступную схему скупки и перепродажи металлолома в Минске. Подозреваемыми по уголовному делу (а оно уже возбуждено) проходят 5 человек. Предварительно удалось выяснить, что фигуранты принимали вторсырье от имени частной фирмы.



Далее через посредников металлолом уходил на столичное госпредприятие, которому товар продавали по завышенной цене.



Тему продолжит Виктория Радевич. На кадрах оперативной съемки сотрудники финансовой милиции надевают наручники на жителя столицы. Мужчину подозревают в незаконной скупке и перепродаже металла в составе группы. По предварительной версии, он и его подельники от лица частной фирмы за деньги принимали от физлиц и некоторых субъектов хозяйствования в Минске и в Минском районе черный и цветной металлолом. Вторсырье скупалось в промышленных объемах. Далее через посредников товар перепродавали. Окончательным покупателем было одно из столичных госпредприятий. Но туда металл сбывался по цене выше закупочной.



Бизнес, что называется, набирал обороты и приносил хорошую прибыль. А чтобы увеличить объемы скупаемого вторсырья, к преступной схеме стали подключать заготовительные пункты. Так, по информации ДФР, в нечестный бизнес включились работники одного из таких предприятий в Минске.



Все подробности дела пока не раскрываются в интересах следствия. Однако известно, что такая преступная схема работала на протяжении четырех лет - вплоть до этого года, пока в дела нечестных предпринимателей не вмешалась финансовая милиция.



По делу проходят всего 5 подозреваемых.



По информации ДФР, нечестный бизнес принес фигурантам доход в общей сумме более 1 миллиона 300 тысяч рублей. И эти цифры неокончательные. В финансовой милиции выясняют все обстоятельства поставок и причастных к ним лиц. Предварительное расследование дела продолжается.