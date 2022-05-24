Махинации в отчетности - и как итог этого - более 5,5 миллиона рублей экономии в виде неуплаченных налогов. Финансовая милиция заявила о вскрытии серой схемы в сети магазинов одежды. Они открыли 240 торговых объектов по всей стране. Однако, по данным правоохранительного ведомства, руководитель коммерческой структуры зарегистрировал дополнительно более 140 субъектов хозяйствования, которые фактически не вели никакой деятельности. Реквизиты этих компаний использовались только для распределения между ними выручки от действующих торговых точек. Бизнесмены получали возможность незаконно использовать упрощенную систему налогообложения.

Более того, говорят в ДФР, качество продаваемой продукции подлежит сомнению. Сейчас организатор схемы и его пособники заключены под стражу - всего 11 человек. Подробности - у Александра Смирнова.

Около трех лет действовала серая схема, по которой и работала сеть магазинов. Даже в столице она пользовалась определенной популярностью: народный текстиль по сходной цене. И сейчас покупатели подходят к дверям торговой точки, только с удивлением видят, что вход опечатан.

Задержалируководителя коммерческой структуры и его помощников. Пока под непосредственным подозрением 11 человек. Во время обысков изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, мобильные телефоны, 75 печатей различных субъектов хозяйствования, 120 электронных ключей управления системой банковских платежей, наложен арест на имущество и счета в банках.





