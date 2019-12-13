Финансовую пирамиду раскрыли белорусские правоохранители

В Копыле местная жительница набрала долгов почти 400 тысяч рублей. Как отмечается, подозреваемая, 32-летняя женщина обладала уникальной способностью убеждать людей. Представляясь успешным предпринимателем в сфере строительства. Для этого нужно было лишь одолжить определенную сумму денег под выгодный процент. Позже выяснилось, что никакой коммерции не существовало. Деньги первых кредиторов женщина потратила, а, чтобы вернуть долги, искала новых клиентов. В итоге серия займов с марта по октябрь 2019 года остановилась на нескольких жителях райцентра. В общей сложности они лишились 160 тысяч долларов, 18 тысяч евро и 510 тысяч российских рублей. Установлено, что 10 лет назад подозреваемая уже привлекалась к ответственности за хищение. Говорят, сумма ущерба не окончательная. Для тех, кто еще вложился в дело и не получил свои деньги, номера телефонов /01719/ 5 02 28, /01719/ 5 51 48.



