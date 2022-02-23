Фишинг, кардинг, интернет. Как не стать жертвой обмана, рассказал Андрей Ковалев

Фишинг, кардинг, интернет - площадки-двойники, копии сервисов, фальшивые сайты и т.д. Список можно продолжать. Аферисты преследуют единственную цель - обманным путем получить деньги или имущество. Они умеют располагать к себе, играть на эмоциях и чувствах, запугивать. Среди них есть психологи, специалисты по финансам, экономике, страхованию. О схемах обмана рассказывают журналисты, говорит милиция. Сегодня о результатах борьбы с киберпреступлениями, популярных способах обмана в Сети и что делать, чтобы не стать жертвой мошенника, рассказал начальник Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев.