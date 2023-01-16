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Фонарный столб остановил неуправляемый Lexus, лобовая авария в Полоцком районе, машина без водителя ездила по кругу, Nissan на скорости перевернулся
Полоцкий р-н
Два человека пострадали в лобовой аварии в Полоцком районе сегодня утром. Как рассказали в ГАИ региона, водитель BMW по дороге в Новополоцк (по какой точно причине, предстоит выяснить) потеряла контроль над управлением. Машина вылетела на встречку и там столкнулась с Lada. 59-летнего водителя российского авто и его пассажира 29 лет с места ДТП увезли в госпиталь.
Новогрудский р-н
В Новогрудском районе накануне Nissan на скорости вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. Водитель - в реанимации. По предварительной информации ГАИ, 37-летняя автоледи по какой-то причине не смогла совладать с управлением на повороте.
Минский р-н
Под Минском травмы получила пассажирка такси. Предварительно, 59-летняя женщина не была пристегнута. Авария случилась накануне поздним вечером. По версии дорожной милиции, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево из-за того, что 45-летний шофер не справился с управлением на закруглении дороги.
Минск
Похожая история сегодня утром случилась на МКАД в Минске в районе улицы Притыцкого. В этом случае, по данным стражей дорог, фонарный столб остановил неуправляемый Lexus. Что помешало 41-летнему водителю совладать с авто, выясняется. В ДТП обошлось без травм.
Не справился с управлением. Это официальная, но пока предварительная версия еще одной аварии на столичной кольцевой, где накануне большегруз перекрыл часть дороги. По информации ГАИ, сразу за развязкой с проспектом Дзержинского полуприцеп фуры занесло, после этого последовал удар в отбойник. За рулем находился 32-летний мужчина. На участке дороги со стороны улицы Громова в сторону проспекта Дзержинского было временно ограничено движение. В этом случае также никто не пострадал.
Гродно
Житель Гродно оказался с переломами на больничной койке после аварии на проспекте Янки Купалы. Как предварительно выяснили стражи дорог, накануне 38-летний пешеход переходил дорогу вне зебры и был пьян, когда его сбила машина с шашечками. В дорожной милиции отметили, что в биографии пострадавшего уже есть 7 протоколов за нарушение дорожных правил.
Барановичи
Внезапно тронулась с места и стала ездить по кругу. Необычный инцидент произошел в Барановичах накануне. Бесконтрольная машина несколько минут кружила без водителя. Остановить ее своими силами попытались случайные прохожие.
"Говорю, стекло выбивай! Выбивай стекло".
В итоге автомобиль удалось остановить. Никто не пострадал. Сам же владелец машины все это время ни о чем не догадывался и был на шопинге неподалеку. Как позже выяснится, припарковавшись, он не затянул ручник. В кармане у мужчины лежал дистанционный пульт, который он случайно нажал, тогда-то авто и поехало. Невнимательного автовладельца уже привлекли к административной ответственности.
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