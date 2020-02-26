ФСБ России сообщило о предотвращении массовой бойни в Саратове

Правоохранители задержали местных подростков, которые готовили серию убийств. В одном из заброшенных бомбоубежищ, где и были задержаны 14-летние парни, спецслужбы обнаружили обрез ружья, схему здания, а также рецепты изготовления зажигательных смесей.



Считается, что задержанные планировали напасть на городскую школу и расстрелять там несколько десятков человек. Какой мотив нападения? Кадры с допроса малолетних налетчиков в материале Владимир Королева.



Региональная служба ФСБ России сегодня распространила кадры допроса задержанных 14-летних парней из Саратова. Считается, что именно они готовили массовую бойню в одной из городских школ из мести. На что именно затаили обиду подростки, правоохранители не сообщают.



Парни были задержаны в заброшенном бомбоубежище на окраине Саратова, здесь полицейские обнаружили обрез ружья. В распоряжении дуэта была схема школы, на компьютерах - рецепты изготовления зажигательных смесей. Нападение планировали ближе к концу учебного года.



Какой конкретно план был у местных подростков - тайна следствия. Как и источник информации, который позволил выйти на подозреваемых и предотвратить жуткое преступление.



На прошлой неделе ФСБ России сообщила о задержании в Крыму двух несовершеннолетних - девятиклассника и студента колледжа. Причина та же - предотвращение массовой бойни. У них были найдены самодельные бомбы, изготовленные по инструкции в интернете.



Известно, что взрывные устройства они испытывали на животных, а сами теракты планировали провести в двух учебных заведениях Керчи. Сейчас подростки задержаны. Следователи дают их действиям правовую оценку. Возбуждены уголовные дела.



