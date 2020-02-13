Больше 30 тысяч пачек сигарет на 110 тысяч евро. Фургон с нелегальным грузом белорусского табака задержали на территории Литвы. Об этом сообщила пресс-служба таможни. По их информации, Iveco на белорусских номерах пустой ехал за грузом автозапчастей в Польшу. При осмотре сотрудники таможни обратили внимание, что внутренняя часть грузовика выглядит значительно короче, чем снаружи. Подозрения еще более усилили новые болты, которыми крепилась внешняя стенка. Оказалось, часть отсека была отгорожена фальшстеной, закрывающей тайник, где было 63 коробки контрабандных сигарет марки Fest. По факту контрабанды начато предварительное расследование. Оказывается, в машине были два белоруса, они арестованы на месяц.