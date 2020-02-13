3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Фургон с нелегальным грузом белорусского табака задержали на территории Литвы
Больше 30 тысяч пачек сигарет на 110 тысяч евро. Фургон с нелегальным грузом белорусского табака задержали на территории Литвы. Об этом сообщила пресс-служба таможни. По их информации, Iveco на белорусских номерах пустой ехал за грузом автозапчастей в Польшу. При осмотре сотрудники таможни обратили внимание, что внутренняя часть грузовика выглядит значительно короче, чем снаружи. Подозрения еще более усилили новые болты, которыми крепилась внешняя стенка. Оказалось, часть отсека была отгорожена фальшстеной, закрывающей тайник, где было 63 коробки контрабандных сигарет марки Fest. По факту контрабанды начато предварительное расследование. Оказывается, в машине были два белоруса, они арестованы на месяц.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов