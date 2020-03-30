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ГАИ: 13 ДТП, в которых погибли 3 человека и пострадали 14, из них двое - дети

ГАИ рассказала, как прошли выходные в стране на дороге. Установлены 156 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом почти 400 человек управляли авто, не имея прав. Конец марта принес на дороги снег, и это не смотря на то что по закону уже можно ездить на летней резине. В связи с этим инспекторы рекомендуют быть предельно внимательными за рулем и выбирать не максимально допустимую скорость, а безопасную.

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