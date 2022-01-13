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ГАИ Бреста остановила Tesla, за рулем которого находилась 12-летняя девочка

Уникальные характеристики машины или ребенок вундеркинд. ГАИ Бреста остановила Tesla, а за рулем 12- летняя девочка. Это уроки вождения, отец обучал ребенка. Практику отрабатывали прямо в городе и на электрокаре.

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