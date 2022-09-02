ГАИ ищет очевидцев смертельного ДТП в Зельвенском районе

Пошла на обгон, но внезапно все вышло из-под контроля. Под колесами "ауди" погиб работник лесхоза, его коллега находится в больнице. Следователи разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась в Зельвенском районе накануне. Помочь в этом они просят и очевидцев. По предварительной версии, недалеко от деревни Пасутичи 53-летняя автоледи за рулем немецкой машины начала обгонять попутный "фольксваген", но тот тоже выехал на встречку, чтобы обогнать двигающуюся впереди него фуру. Тогда "ауди" повело в кювет - там машина наехала на лесников. Старший, ему было 49 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия. Младшего, 37-летнего мужчину, в тяжелом состоянии госпитализировали. Если вы в этот момент проезжали рядом, и у вас осталась запись с видеорегистратора, то ждем вашего звонка по номерам телефонов: /0152/ 72 40 40, /033/ 621 15 35 или 102 круглосуточно.

