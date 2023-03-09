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ГАИ Могилева на видео показала типичные нарушения водителей маршрутных такси

Типичные нарушения водителей маршрутных такси: какие они? Дорожная милиция Могилева публикует показательные видео. В итоге: пассажиров в салоне больше положенного, не уступают дорогу пешеходам и другому транспорту, не пристегиваются.

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