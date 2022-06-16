ГАИ на протяжении лета проводит профилактическую кампанию по предупреждению аварий с участием детей

Будет осуществлен контроль за соблюдением водителями ПДД и других требований законодательства. Проведут отработки переходов, дорог и улиц с высокой аварийностью.

Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ МВД Беларуси