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ГАИ на протяжении лета проводит профилактическую кампанию по предупреждению аварий с участием детей

На протяжении трех месяцев, до 15 августа, дорожная милиция проводит профилактическую кампанию по предупреждению аварий с участием детей.

Будет осуществлен контроль за соблюдением водителями ПДД и других требований законодательства. Проведут отработки переходов, дорог и улиц с высокой аварийностью.
Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ МВД Беларуси

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