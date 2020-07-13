ГАИ опубликовала видео задержания пьяных водителей

В деревне Новый двор 52-летний мужчина за рулем "ауди" протаранил "пежо", а после врезался в забор. Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила почти 2,5 промилле.

На трассе Минск - Дзержинск выпивший водитель за рулем "фольксвагена" пронесся мимо дорожной милиции и сбил конус. Экипаж догнал нарушителя. Им оказался 28-летний минчанин, которого уже лишали водительского удостоверения за управление пьяным. На этот раз освидетельствование показало свыше 3,5 промилле алкоголя. Автомобили задержанных доставлены на штрафстоянку, составлены административные протоколы.



