ГАИ продолжает выяснять все обстоятельства аварии на улице Горецкого в Минске

На улице Горецкого в Минске в ночь с субботы на воскресенье столкнулись машина такси и мотоцикл Suzuki. Предварительно, водитель Кia не пропустил байкера, который двигался по главной дороге. Автомобильвыезжал с прилегающей территории одного из домов.В результате ДТП пострадал мотоциклист. Его доставили в больницу.