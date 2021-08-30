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ГАИ продолжает выяснять все обстоятельства аварии на улице Горецкого в Минске

На улице Горецкого в Минске в ночь с субботы на воскресенье столкнулись машина такси и мотоцикл Suzuki. Предварительно, водитель Кia не пропустил байкера, который двигался по главной дороге. Автомобильвыезжал с прилегающей территории одного из домов.В результате ДТП пострадал мотоциклист. Его доставили в больницу.

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