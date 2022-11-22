ГАИ публикует видео, как женщина в Могилеве заработала сразу два штрафа

Решила проскочить на красный, в итоге заработала на два штрафа. ГАИ публикует видео инцидента, где водитель легковушки нарушила сразу два правила. Произошло все в Могилеве на улице Космонавтов. Как оказалось, за рулем была женщина - она проехала на красный, так после еще и перестроилась на пешеходном переходе. Мир не без добрых людей, и доказательства нарушения попали в Госавтоиспекцию.