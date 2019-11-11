ГАИ выясняет обстоятельства ДТП в столице

Субботним вечером на улице Лобанка VolkswagenPolo сбил 2 человек. По словам очевидцев инцидента, они переходили улицу на зеленый свет. А вот почему водитель вовремя не заметил и сбил людей, сейчас устанавливают специалисты. Как нам рассказали свидетели ДТП, водитель сам вызвал скорую и оказал первую помощь потерпевшим. Предварительно у них травмы головы и ушибы. Медики отвезли их в больницу.