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Гараж был специально переоборудован в подпольную лабораторию

В Могилеве задержаны двое местных жителей по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Это 45-летний и 20-летний мужчины. Отыскать скрытое от посторонних глаз помещение правоохранителям помогла служебная собака. По предварительной информации, ботаникой ребята занимались для удовлетворения личных потребностей. Во всех обстоятельствах уголовного дела сейчас разбираются следователи.

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