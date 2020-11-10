Гараж был специально переоборудован в подпольную лабораторию

В Могилеве задержаны двое местных жителей по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Это 45-летний и 20-летний мужчины. Отыскать скрытое от посторонних глаз помещение правоохранителям помогла служебная собака. По предварительной информации, ботаникой ребята занимались для удовлетворения личных потребностей. Во всех обстоятельствах уголовного дела сейчас разбираются следователи.