Гашиш пытался провезти через белорусско-польскую границу водитель автопоезда Volvo

90 граммов гашиша пытался провезти через белорусско-польскую границу водитель автопоезда Volvo. Мужчина следовал из Швейцарии в Монголию. Согласно представленным документам, в фуре находилась крупная партия одежды, обуви, игрушек, косметики, пищевых добавок, бытовой техники и продуктов. Но нашлось и еще кое-что. В бумажном свертке сотрудники таможни обнаружили гашиш. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.