Генпрокуратура Беларуси сообщила о направлении в суд дела о махинации на 1 млн долларов

Махинации на 1 миллион долларов. Генпрокуратура сегодня сообщила о направлении в суд дела о мошенничестве и покушении на мошенничество, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и подстрекательстве к даче взятки. По информации надзорного ведомства, обвиняемый, будучи учредителем и директором нескольких субъектов хозяйствования, с сентября 2016 по февраль 2019 года получил от шести человек 700 тысяч долларов под предлогом того, что деньги нужны для организации концертов и финансирования стройки. Чтобы выглядеть более убедительным, заключил с потерпевшими от своего имени и имени частной организации договоры займа. За год фигурант дела составил и подписал от имени учредителя и двух иных работников поддельные договоры о предоставлении займов. Так он присвоил деньги предприятия, а это более 800 тысяч рублей. Еще 180 тысяч рублей пришли на счет предприятия, которое возглавлял обвиняемый, после того как тот узнал о запланированном на ноябрь 2019 года туре группы Scorpions по городам России и Украины. Мужчина предложил организатору провести концерт на столичной "Минск-Арене", заключив контракт. Деньги поступили на счет после продажи билетов. Помимо этого, промоутер знал о запланированном на 22 августа прошлого года фестивале в Щучине и предложил организаторам в рамках фестиваля провести концерт еще одной группы, убедив потерпевшего передать ему 5 тысяч евро в качестве предоплаты.