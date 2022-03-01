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Генпрокуратура России выдаст белорусской стороне подозреваемого в педофилии
Подозреваемый в педофилии будет выдан белорусской стороне. Генпрокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры нашей страны о выдаче обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Мужчине инкриминирован целый ряд преступлений, которые были совершены с мая 2009 года по декабрь 2012-го. События происходили на территории Витебска и Витебского района. Изверг стрелял из пневматического оружия по детям - в итоге 12 человек пострадали, изготовил и хранил с целью распространения детскую порнографию, совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении 18 несовершеннолетних. В данный момент 56-летний обвиняемый передан правоохранителям Беларуси во исполнение решения о выдаче.
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