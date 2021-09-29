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Генпрокурор Беларуси о гибели сотрудника КГБ: Правоохранители действовали строго в рамках закона, адекватно складывающейся обстановке
Правоохранители действовали строго в рамках закона, адекватно складывающейся обстановке. Такую оценку дал генпрокурор Беларуси, комментируя происшествие, в котором погиб сотрудник КГБ. Генеральная прокуратура провела проверку обстоятельств инцидента. Как уже известно, в ходе проведения спецмероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по правоохранителям был открыт огонь из охотничьего ружья. Нападавший был ликвидирован ответным огнем.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Что известно на этот час. Это ужасное видео шокировало всех неравнодушных людей. Сейчас белорусы активно обсуждают эти события и в глобальной Сети. Интернет-ресурсы обнаружили и предположительный аккаунт стрелявшего в одной из соцсетей. Заметно увлечение пользователя оружием. На фото заряженный ствол, похожий на тот, из которого и стрелял преступник.
40-летняя супруга нападавшего, которая также с самого начала снимала происходящее на видео и содействовала преступлению, задержана по подозрению в соучастии убийства офицера КГБ.
Следственный комитет проводит неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установления лиц, причастных к совершению преступлений. Назначен ряд экспертиз.
Генеральная прокуратура провела проверку по факту применения оружия в отношении сотрудника КГБ
В ведомстве подчеркнули, что погибший нападавший обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлениях, связанных с терроризмом. Как рассказал сегодня журналистам генпрокурор, комментируя происшествие, в котором погиб сотрудник КГБ, правоохранители действовали строго в рамках закона, адекватно складывающейся обстановке.
Многие офицеры силовых структур выражают соболезнования погибшему сотруднику правоохранительных органов. С вечера к зданию КГБ неравнодушные белорусы несут цветы.Погибшего сотрудника называют героем. Он 90-го года рождения, у него остались супруга и малолетний ребенок.
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