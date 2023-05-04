Гибель под собственным авто, поджог в Дятлово, пожар в Чаусах - информация от службы МЧС

О событиях по линии МЧС - Алена Лешкевич.

Погиб под собственным автомобилем. В Червенском районе мужчину насмерть придавил Volkswagen Transporter. По данным следствия, накануне от фельдшера скорой помощи поступило сообщение о смерти 34-летнего местного жителя. Со слов родственников, они вместе выпивали, после мужчина пошел к автомобилю. Volkswagen не заводился, водитель оставил машину на первой передаче и полез под капот заводить со стартера. Когда машина поехала, то придавила своего владельца.

Горели дом и сарай, а хозяин в это момент спал. В Ивьевском районе сон мужчины нарушил пожарный извещатель, он же спас жизнь погорельцу. О происшествии сообщили местные жители. Спасатели потушили пожар. Мужчина сам смог выйти на улицу, проснувшись от звука автономного извещателя. Причина пожара предположительно - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Поджог, вероятнее всего, стал причиной пожара в Дятлово, там горел коттедж. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ночного инцидента. Прибывшие спасатели потушили возгорание на втором этаже. В момент ЧП в доме никого не было.