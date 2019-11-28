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Гибель при строительстве плавательного бассейна в Марьиной Горке
Во время разгрузки башенным краном рулонов с гидроизоляцией упаковка одного из поддонов развалилась. Под ними оказался рабочий, как сообщает МЧС, электромонтер Минскпромстроя. Мужчина погиб, ему было 52 года. Среди предполагаемых причин несчастного случая специалисты рассматривают нарушение правил техники безопасности самим погибшим. Начато специальное расследование.
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