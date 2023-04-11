Главный бухгалтер фирмы в Барановичах 5 лет жила на широкую ногу за счет работодателя

Сотрудники БЭП Барановичского ГОВД установили, что 56-летняя женщина в течение пяти лет злоупотребляла своими должностными полномочиями, начисляя себе лишние выплаты в счет зарплаты, отпускных и командировочных (в командировки даже не ездила). В результате реализации серой схемы фигурантка присвоила более 470 тысяч рублей. Эти деньги она тратила на личные нужды, оплату коммунальных платежей и лизинга за автомобиль.

Сергей Самсон, начальник ОБЭП Барановичского ГОВД