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Гомельчанин в примерочной переоделся в новую одежду, чтобы похитить ее из магазина
Гомельчанин переоделся в новую одежду, чтобы похитить ее из магазина. На странного мужчину в капюшоне сотрудник службы безопасности обратил внимание. Клиент долго выбирал одежду, затем зашел в примерочную. Оттуда вышел уже совершенно в другом луке.На выходе парня остановили. По требованию секьюрити он сначала согласился вернуться, но в какой-то момент бросил рюкзак и принялся убегать. Уже на улице на крики охранника обратил внимание прохожий, который и помог остановить беглеца. О происшествии в милицию сообщила заведующая магазином. Как удалось установить, клиент в примерочной надел новые джинсы и две кофты, еще пять джинсовых брюк положил в рюкзак. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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