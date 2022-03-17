Гомельчанин в примерочной переоделся в новую одежду, чтобы похитить ее из магазина

Гомельчанин переоделся в новую одежду, чтобы похитить ее из магазина. На странного мужчину в капюшоне сотрудник службы безопасности обратил внимание. Клиент долго выбирал одежду, затем зашел в примерочную. Оттуда вышел уже совершенно в другом луке.На выходе парня остановили. По требованию секьюрити он сначала согласился вернуться, но в какой-то момент бросил рюкзак и принялся убегать. Уже на улице на крики охранника обратил внимание прохожий, который и помог остановить беглеца. О происшествии в милицию сообщила заведующая магазином. Как удалось установить, клиент в примерочной надел новые джинсы и две кофты, еще пять джинсовых брюк положил в рюкзак. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.