Гомельчанка познакомилась с "иностранцем" в интернете и чуть не лишилась квартиры

От действий той же группы мошенников в июле текущего года пострадала и 62-летняя жительница Берестовицкого района. В переписке мужчина представился военным хирургом из Сирии. Он рассказывал, что уже несколько лет не был в отпуске и ему нужны деньги, чтобы приехать к ней в гости. При этом указывал, что ему полагается крупная сумма за отпуск. Поверив в данную легенду, женщина отправилась в банк, где попыталась перевести на указанный им счет 2 тысячи рублей, однако платеж не прошел. Данная ситуация не смутила женщину, и уже в другом банке она перевела на счет 5 тысяч рублей. В ходе переписки новый друг указал, что данных средств недостаточно, и необходимо перевести еще на специальный счет ООН. Так как сбережений у женщины не осталось, она решила оформить кредит в банке. Получив отказ в районном филиале, жительница Берестовицкого района направилась в столицу, где оформила два кредита на общую сумму 13 тысяч рублей.

Инна Позняк, официальный представитель УСК по Гродненской области