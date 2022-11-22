ЧПЗона X

Гомельчанка познакомилась с "иностранцем" в интернете и чуть не лишилась квартиры

Знакомство в интернете помогло обогатиться "иностранцам" на десятки тысяч рублей. Схема, казалось бы, заезженная, но белорусы продолжают пополнять ряды потерпевших. Один из ярких случаев - в Гродно. Жительница областного центра в интернете познакомилась с "иностранцем". Мужчина рассказал, что нашел клад, и ему досталось почти 5 миллионов евро. Новый знакомый пояснил, что отправил женщине в подарок 4 млн, однако деньги задержали на границе и необходимо заплатить 4,5 тысячи рублей за их растаможку. Жительница Гродно поверила и перевела на указанный счет деньги. Аппетиты у злоумышленника выросли. Он заявил, что этих денег мало, и предложил знакомой продать квартиру. Тут-то женщина и поняла, что ее обманули.

От действий той же группы мошенников в июле текущего года пострадала и 62-летняя жительница Берестовицкого района. В переписке мужчина представился военным хирургом из Сирии. Он рассказывал, что уже несколько лет не был в отпуске и ему нужны деньги, чтобы приехать к ней в гости. При этом указывал, что ему полагается крупная сумма за отпуск. Поверив в данную легенду, женщина отправилась в банк, где попыталась перевести на указанный им счет 2 тысячи рублей, однако платеж не прошел. Данная ситуация не смутила женщину, и уже в другом банке она перевела на счет 5 тысяч рублей. В ходе переписки новый друг указал, что данных средств недостаточно, и необходимо перевести еще на специальный счет ООН. Так как сбережений у женщины не осталось, она решила оформить кредит в банке. Получив отказ в районном филиале, жительница Берестовицкого района направилась в столицу, где оформила два кредита на общую сумму 13 тысяч рублей.
Инна Позняк, официальный представитель УСК по Гродненской области


Уже в скором времени, женщина поняла, что ее обманули. Милиция вычислила и владельца счета. Им оказался 31-летний гражданин Нигерии, который учится в одном из столичных вузов. Он пояснил, что через родственника познакомился в интернете с мужчиной, который предложил работу. Нужно было отдавать деньги, которые поступали на его счет, при этом себе оставлять 20 %. Тем не менее, такие действия в СК квалифицируют как мошенничество.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все