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Госпитализацией закончилась поездка на велосипеде для 36-летнего мужчины

Предварительно установлено, что велосипедист был пьян. По всей видимости, водитель за рулем Audi не заметил байка и наехал на мужчину. Обстоятельства инцидента выясняет дорожная милиция.


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