Гражданин Эритреи с фальшивым паспортом задержан в аэропорту Минска

Пограничники в аэропорту задержали эритрейца с фальшивым паспортом. Сообщается, что путешественник прибыл в Беларусь рейсом Дубай - Минск. Для оформления он предъявил паспорт гражданина Эритреи, однако пограничники выявили в нем подделку - страница с установочными данными была заменена. Как выяснилось, мужчина уклонялся от службы в армии у себя на родине и поэтому не мог получить действительный паспорт. Решив покинуть страну, он обратился к своему брату, который и приобрел в Эфиопии поддельный документ.