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Гражданин Грузии пытался вывезти из Беларуси больше 200 тыс. евро по поддельным документам

Гражданин Грузии пытался вывезти из Беларуси по поддельным документам больше 200 тысяч евро. Случай произошел в пункте пропуска "Бенякони".

Иностранец проезжал границу на автомобиле и задекларировал 235 тысяч евро. Водитель предоставил необходимые документы. Однако гродненские таможенники усомнились в подлинности сведений и провели проверку. Оказалось, что деньги мужчине поступили от несуществующих фирм.

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