Гражданин Пакистана использовал паспорт друга-итальянца для пересечения границы

В пункте пропуска "Каменный Лог" при оформлении рейсового автобуса "Минск - Вильнюс" пограничники выявили нарушителя. Для оформления мужчина предъявил паспорт гражданина Италии, который ему не принадлежал. Со слов задержанного, сам он гражданин Пакистана. По своим документам выехать в Европу он не мог, поэтому попросил паспорт у друга-итальянца, находившегося в тот момент на территории Беларуси. После пересечения границы пакистанец планировал вернуть документ товарищу, выслав его почтой из Европы в Беларусь.