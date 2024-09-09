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Гражданин Пакистана использовал паспорт друга-итальянца для пересечения границы

Итальянец передал свой паспорт другу для пересечения границы - оба привлечены к ответственности.

В пункте пропуска "Каменный Лог" при оформлении рейсового автобуса "Минск - Вильнюс" пограничники выявили нарушителя. Для оформления мужчина предъявил паспорт гражданина Италии, который ему не принадлежал. Со слов задержанного, сам он гражданин Пакистана. По своим документам выехать в Европу он не мог, поэтому попросил паспорт у друга-итальянца, находившегося в тот момент на территории Беларуси. После пересечения границы пакистанец планировал вернуть документ товарищу, выслав его почтой из Европы в Беларусь.

Гражданин Пакистана находится в ИВС, а его итальянский друг привлечен к ответственности за соучастие в нарушении границы.

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