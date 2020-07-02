Гражданин Украины пытался ввезти марихуану в Беларусь

Его задержали в пункте пропуска «Мокраны». Траву нашли во время таможенного досмотра среди личных вещей путешественника. Служебная собака унюхала вещество в дорожной сумке украинца. Там находилось 2 грамма конопли. Нарушитель попытался порвать и выбросить сверток с контрабандой, но не вышло. В отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по наркостатье. Максимальное наказание - до 7 лет лишения свободы.



