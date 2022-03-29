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Гродненские оперативники пресекли деятельность оптового наркокурьера
Финишировал прямо в руки наркоконтроля. Деятельность оптового курьера пресечена гродненскими операми. Несколько дней назад сотрудники наркоконтроля получили информацию, что 21-летний житель областного центра может быть причастен к незаконному обороту психотропов. Молодого человека, конечно, задержали. Выяснилось, парень несколько месяцев работал на виртуальный наркомаркет. Перевозил крупные партии психотропов для распространения по территории Гродненской и Брестской областей. Отрабатывая эти территории, а именно Волковысский район, оперативники обнаружили большую закладку альфа-PVP весом около 2 кг, предназначавшуюся для более мелких распространителей.
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