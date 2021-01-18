55 патронов различной маркировки и две упаковки с марихуаной. Гродненские пограничники снова нашли подозрительные вложения в автовозах. Очередной случай произошел на границе с Литвой. В пункт пропуска "Привалка" въехал грузовик, на прицепе-лафете которого находились 8 легковых авто. А в багажнике Jeep еще боеприпасы и наркотики. Забыл прежний хозяин или подарок будущему? Это выяснят специалисты. Но отметим, что такие истории случаются регулярно. Все перемещаемые на автовозах машины были приобретены на аукционах в Европе, США или Канады. Караван шел транзитом через Беларусь в Украину. По обоим фактам назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет дана правовая оценка.



