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Гродненские следователи завершили расследование дела о незаконном обороте наркотиков
Договаривался с администраторами интернет-магазинов о покупке наркотиков для дальнейшей перепродажи. Гродненские следователи завершили расследование дела о незаконном обороте наркотиков. По данным следствия, реализацией зелья 26-летний житель областного центра занимался с августа по ноябрь 2020 года. Крупные партии товара он делил на разовые дозы и делал тайники в городе и районе. Изъято более 120 закладок. Установлено, что за время свой деятельности мужчина успел заработать больше 6 тысяч долларов.
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