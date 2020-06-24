Транзитом через Беларусь. Гродненские таможенники пресекли попытку контрабанды сигарет в Европу. Изъято 900 тысяч пачек табачных изделий. Фуру, которая следовала из России, проверили в пункте пропуска "Брузги". Согласно документам, в прицепе перевозили части системы охлаждения радиаторов сельхозтехники. Тайный груз стал явным, когда тяжеловес отправили в досмотровый комплекс. Сообщается, что в контейнере находилось порядка тысячи запчастей, в каждой из которых были спрятаны по 800 пачек папирос. Конструкция деталей позволяет предположить, что сигареты упаковали в заводских условиях. Чтобы извлечь незаконный товар, силовики демонтировали заводские заклепки и разобрали стенки металлических корпусов радиаторов. По данному факту стартовал административный процесс.