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Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения товаров на 470 тыс. рублей
Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупной партии товара стоимостью 470 тыс. рублей. Нарушение выявлено в пункте пропуска "Берестовица". По сведениям, указанным в документах, казахский перевозчик перевозил запчасти, мебель, воск, игрушки. Но при осмотре большегруза Scania таможенники установили, что фактическое количество товаров оказалось на 6 тысяч единиц больше, чем было заявлено. Как факт - административный процесс по статье недекларирование. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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