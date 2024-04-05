Гродненские таможенники усомнились в стоимости Porsche, заниженной в два раза

Слишком дешевый Porsche - так посчитали гродненские таможенники и решили сами проверить стоимость двухлетнего спорткара, который пытались ввезти на территорию ЕАЭС. Инцидент произошел на белорусско-литовской границе. Заявитель указал, что авто стоит 100 тысяч долларов. Но проверка показала, что эта сумма недостоверная.