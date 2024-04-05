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Гродненские таможенники усомнились в стоимости Porsche, заниженной в два раза

Слишком дешевый Porsche - так посчитали гродненские таможенники и решили сами проверить стоимость двухлетнего спорткара, который пытались ввезти на территорию ЕАЭС. Инцидент произошел на белорусско-литовской границе. Заявитель указал, что авто стоит 100 тысяч долларов. Но проверка показала, что эта сумма недостоверная.

Легковой автомобиль ввозили в качестве товара в грузовом Iveco, принадлежащем польской компании-перевозчку. В заявленных документах стоимость Porsche составляла порядка 345 тыс. рублей. То, что она занижена вдвое, установили при проведении операций таможенного контроля и последующих проверочных мероприятий.
Жанна Мосько, старший инспектор отдела идеологической работы Гродненской региональной таможни

Таким образом перевозчик попытался сэкономить на таможенных платежах свыше 100 тысяч рублей. За предоставление недостоверных сведений о товаре компании грозит штраф - свыше 200 тысяч рублей.

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