Гродненские таможенники выявили нелегальную партию фурнитуры

Перевозчик якобы забыл указать товар в документах. Инцидент произошел в пункте пропуска "Каменный Лог". Водитель представил документы, согласно которым в машине перевозится фурнитура и комплектующие для окон стоимостью более 30 тысяч евро. Вместе с тем, во время досмотра оказалось, что товара больше. Стоимость "забытого" груза составила более 20 тысяч евро. Таможней начат административный процесс. Санкция предусматривает штраф до 30 % от стоимости незаконного товара.

Еще два факта занижения стоимости товаров выявили сотрудники оперативной таможни в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе. В обоих случаях грузы следовали из Италии. В первом таможенникам представили документы, согласно которым стоимость товаров составила порядка 15 с половиной тысяч евро. Но во время проверки установлено, что их реальная цена более 46 тысяч. Днем позже в фуре c бытовой химией реальная стоимость товара составила 27 тысяч евро, а в представленных документах была занижена почти в два раза. В обоих случаях начат административный процесс. Перевозчикам также придется раскошелиться за нелегальный груз.