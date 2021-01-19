ГТК констатирует вдвое увеличение контрабанды валюты. Только гродненскими таможенниками в 2020 году серой наличности изъято на 1,5 миллиона рублей. Как рассказали в ведомстве, в большинстве случаев, что называется, отметились иностранные граждане на белорусско-литовской границе. Выявлено около сотни попыток незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭс денежных средств. Некоторые попались по забывчивости или незнанию, однако это не освобождает от ответственности. В трех случаях нарушители были привлечены к уголовной ответственности. Им назначен штраф - максимально 350 базовых величин, это больше 9 тысяч рублей, с конфискацией предмета правонарушения. Самая крупная контрабанда составила порядка 90 тысяч долларов. Напомним, сумма, эквивалентная более 10 тысячам долларов и выше, должна быть письменно задекларирована.