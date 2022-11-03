Гродненский махинатор почти полгода наживался на таксистах

Почти полгода наживался на таксистах. В Следственном комитете рассказали подробности преступной схемы гродненского махинатора. Фигурант уголовного дела о мошенничестве - 46-летний мужчина. Правоохранители с ним уже встретились. А теперь ищут потерпевших. По данным следствия, обвиняемый с июля по ноябрь этого года пользовался услугами такси. Во время поездки в беседе с шоферами мужчина рассказывал им о своем якобы процветающем бизнесе и убеждал под различными предлогами одолжить ему денег. После этого все связи обрывались.