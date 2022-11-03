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Гродненский махинатор почти полгода наживался на таксистах

Почти полгода наживался на таксистах. В Следственном комитете рассказали подробности преступной схемы гродненского махинатора. Фигурант уголовного дела о мошенничестве - 46-летний мужчина. Правоохранители с ним уже встретились. А теперь ищут потерпевших. По данным следствия, обвиняемый с июля по ноябрь этого года пользовался услугами такси. Во время поездки в беседе с шоферами мужчина рассказывал им о своем якобы процветающем бизнесе и убеждал под различными предлогами одолжить ему денег. После этого все связи обрывались.

Судя по всему, фигурант оказался еще и тонким психологом, потому что никто из семи установленных обманутых водителей позже не смог объяснить, почему давал незнакомому пассажиру деньги.

Нечестный заработок махинатора, который, к слову, ранее уже был судим за аналогичные преступления, составил 1 800 рублей.
И это только сумма, о которой сейчас известно.


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Если и вы передали деньги этому мужчине и не дождались их возврата, сообщите об этом по номерам телефонов: /0152/ 72 40 40 или /033/ 621 15 35. Звонка ждут круглосуточно.

Фото: © Sputnik / Наталья Селиверстова

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