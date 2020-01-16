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Громкое уголовное дело в Гродно
Следственный комитет не раскрывает подробностей убийства бизнесмена, которое совершено недалеко от областного центра. Ведомство пока воздерживается от общения с прессой, хотя преступление и получило большой резонанс.
Официально о нем было заявлено накануне вечером, хотя совершено нападение было еще в ночь на среду. На данный момент известно из различных источников и то, что погибший мужчина являлся акционером гродненской перчаточной фабрики, а также владел недвижимостью в Гродно. По неофициальной версии, именно коммерческие вопросы могли стать причиной конфликта. Само нападение произошло недалеко от дома погибшего, предполагается, что мужчину застрелили - какое именно оружие использовалось, правоохранительные органы не сообщают.
Труп бизнесмена обнаружен в его собственном автомобиле. Следователи и эксперты изучают записи с камер видеонаблюдения, идет розыск подозреваемого. Мы будем следить за развитием событий вокруг этого уголовного дела.
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